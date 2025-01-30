Казахстан и Россия укрепляют связи: Бектенов и Мишустин о новых уровнях сотрудничества

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подтвердил намерение развивать всесторонние отношения с Россией на встрече с Михаилом Мишустиным, отметив новый качественный уровень сотрудничества, достигнутый благодаря усилиям лидеров двух стран.
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