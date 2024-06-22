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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Иннополис университеты пилотсыз авиация системалары өлкәсендә белгечләр укыта башлый

Иннополис университеты пилотсыз авиация системалары өлкәсендә белгечләр укыта башлый

Татарстанның Иннополис университеты «Пилотсыз авиация системалары өчен кадрлар» федераль проекты кысаларында «Илкүләм технологик инициатива университеты 2035» автоном коммерцияле булмаган оешма («Университет 2035») тарафыннан сайланып, аның нигезендә белем бирүче провайдерларның берсе булды.

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