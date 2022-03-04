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В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Докучаевск из РСЗО "Град"

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Докучаевск из РСЗО "Град"

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска подвергли город Докучаевск обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

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