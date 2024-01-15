Челябинский экс-замминистра пробудет в колонии до весны 2025 года

Бывший первый замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев, приговоренный к четырем годам колонии строгого режима по обвинениям в коррупции, пробудет в колонии, минимум, до середины апреля 2025 года.
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