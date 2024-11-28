Усиление границ: отряды "Барс" получили мощное вооружение и ускоренную подготовку

По его словам, в 2024 году, в ответ на рост напряжённости в приграничных регионах и угрозу мирному населению, были созданы отряды «Барс» в четырёх регионах: Крыму, Курской, Белгородской и Брянской областях.
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