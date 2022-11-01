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СМИ узнали, сколько денег пойдет на «план Маршалла» для Украины

СМИ узнали, сколько денег пойдет на «план Маршалла» для Украины

В Евросоюзе пока не могут назвать точную цифру суммы, которая станет основной в восстановлении Украины, также, как и возможность включения замороженных российских активов в так называемый «план Маршала» для восстановления украинской экономики.

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