Новые инвестпроекты помогут Приморью с трудоустройством жителей и возведением жилья

На очередном заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику, прошедшим под руководством первого вице-губернатора — председателя правительства Приморского края Веры Щербина в среду, одобрены и получили статус приоритетных два инвестпроекта.
На очередном заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику, прошедшим под руководством первого вице-губернатора — председателя правительства Приморского края Веры Щербина в среду, одобрены и получили статус приоритетных два инвестпроекта.
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