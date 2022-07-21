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Новые инвестпроекты помогут Приморью с трудоустройством жителей и возведением жилья

Новые инвестпроекты помогут Приморью с трудоустройством жителей и возведением жилья

На очередном заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику, прошедшим под руководством первого вице-губернатора — председателя правительства Приморского края Веры Щербина в среду, одобрены и получили статус приоритетных два инвестпроекта.

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