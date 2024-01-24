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Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Великое национальное собрание Турции одобрило заявку Швеции на вступление в НАТО. Как сообщает ТАСС, турецкий парламент в ходе заседания генеральной ассамблеи принял законопроект о ратификации соответствующего протокола.

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