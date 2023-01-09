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Алишер Габдуллин выступит на турнире OCTAGON 39

Временный чемпион лиги OCTAGON в наилегчайшем весе Алишер Габдуллин (10-3) выступит на первом турнире лиги в 2023 году, который состоится 21 января в Алматы.

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