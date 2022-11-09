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Журналист Ховард Бек: «Лейкерс» ждут, когда им отломится более крупный кусок»

Журналист Sports Illustrated Ховард Бек со ссылкой на нескольких руководителей лиги сообщил, что «Лейкерс» ждут «конкретного» игрока, на которого они готовы обмена Расселла Уэстбрука и два драф-пика первого раунда.

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