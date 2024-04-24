Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вас никто не спрашивал: ПАСЕ назвала Путина «нелегетимным»

Вас никто не спрашивал: ПАСЕ назвала Путина «нелегетимным»

С тех пор, как Россия покинула ПАСЕ и аннулировала все соглашения, прошло не так много времени. Однако, несмотря на это, критика со стороны данной организации продолжается неуклонно литься в нашу страну.

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