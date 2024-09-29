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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование, проведённое на мышах, направлено на изучение процесса восстановления нервных клеток

Исследование восстановления нервных клеток: новые методы лечения травм нервов Ученые из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо (The Ohio State University Wexner Medical Center), Медицинского колледжа (College of Medicine) и Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) провели новое исследование, посвященное восстановлению нервных клеток.

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