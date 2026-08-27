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Царьград

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Мэр Кравчук сообщил об улучшении качества дорог Хабаровска на 85,5%

Мэр Кравчук сообщил об улучшении качества дорог Хабаровска на 85,5%

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что 85,5% городских дорог достигли нормативных требований. В рамках проекта "Инфраструктура для жизни" ремонт продолжается и должен завершиться к 2026 году, охватывая ключевые магистрали и мостовые развязки.

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