В Раде призвали главу Минобороны уйти в отставку из-за потери Угледара

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, внесенный в России в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, призвал отстранить от должности главу Минобороны страны Рустема Умерова из-за потери Угледара.
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