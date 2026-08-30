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Газета.ру

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MS: в Японии впервые начали лечение рака пищевода вирусным препаратом

MS: в Японии впервые начали лечение рака пищевода вирусным препаратом

В Японии впервые в мире начали применять вирусную терапию для лечения рака пищевода. Препарат Теломелин, созданный на основе генетически модифицированного аденовируса, получил одобрение Министерства здравоохранения страны в июне, а его продажи стартовали 21 августа.

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