MS: в Японии впервые начали лечение рака пищевода вирусным препаратом

В Японии впервые в мире начали применять вирусную терапию для лечения рака пищевода. Препарат Теломелин, созданный на основе генетически модифицированного аденовируса, получил одобрение Министерства здравоохранения страны в июне, а его продажи стартовали 21 августа.
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