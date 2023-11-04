MWM: военные базы США оказались в зоне поражения российских Су‑57

РИАМО - 5 ноя. Американские военные базы на острове Гуам и на Гавайях оказались под ударом России после оснащения новейших самолетов Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, пишет журнал Military Watch.
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