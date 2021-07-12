Экс-депутат Верховной Рады Мураев назвал Зеленского «облаком в штанах»

Аргументы неделиПолитикаЭкс-депутат Верховной Рады Мураев назвал Зеленского «облаком в штанах»Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось «обмануть» народ.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировДа, откуда у этого "пианиста", блин, штаны? Он, ведь, тогда на пианино то совсем играть не сможет...))) Не повезло хохлам с правителями их страны...У всех их мозги лишь там на личное обогащение заточены...(((Комментировать
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