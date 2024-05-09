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Весёлый ужастик «Эбигейл» (2024) с обязательным «давайте разделимся»

Весёлый ужастик «Эбигейл» (2024) с обязательным «давайте разделимся»

В цифре вышел комедийный ужастик от создателей "Я иду искать" и шестого "Крика". Стеб над штампами жанра, неплохой черный юмор, с обыгрываением всевозможных клише из триллеров про вампиров (с обязательным "давайте разделимся").

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