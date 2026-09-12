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Путин призвал расширить Совбез ООН за счёт стран Глобального Юга

Путин призвал расширить Совбез ООН за счёт стран Глобального Юга

Президент России Владимир Путин призвал расширить Совет Безопасности ООН за счёт представителей стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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