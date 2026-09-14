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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Акрон» доверяет Благоевичу, несмотря на 14-е место: «Не принимаем импульсивных решений. Вместе работаем, понимаем, что и как делаем»

Гендиректор « Акрона » Константин Клюшев выразил поддержку тренеру команды Срджану Благоевичу . После 8 туров тольяттинцы с 5 очками занимают в РПЛ 14-е место.

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