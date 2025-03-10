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Новая статья: ИИтоги февраля 2025 г.: неопределённость нарастает Так всё-таки, ...

Новая статья: ИИтоги февраля 2025 г.: неопределённость нарастает Так всё-таки, ...

Новая статья: ИИтоги февраля 2025 г.: неопределённость нарастаетТак всё-таки, ИИ — это хорошо или плохо? Удобно или обременительно? Идёт на пользу или вызывает опасения? Чем активнее развивается эта отрасль ИТ-рынка, тем больше появляется в новостях противоречивых сигналов, — так что составить какое-то определённое мнение становится по-настоящему трудно.

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