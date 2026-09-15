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RT Russia

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Григоренко: доля IT-отрасли в ВВП России за последние шесть лет выросла вдвое

Григоренко: доля IT-отрасли в ВВП России за последние шесть лет выросла вдвое

IT-отрасль является одной из самых динамично развивающихся в России, её доля в ВВП страны за последние шесть лет увеличилась в два раза, заявил в интервью RT заместитель председателя российского правительства Дмитрий Григоренко на полях Международного фестиваля молодёжи (МФМ) в Екатеринбурге.

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