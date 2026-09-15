Григоренко: доля IT-отрасли в ВВП России за последние шесть лет выросла вдвое

IT-отрасль является одной из самых динамично развивающихся в России, её доля в ВВП страны за последние шесть лет увеличилась в два раза, заявил в интервью RT заместитель председателя российского правительства Дмитрий Григоренко на полях Международного фестиваля молодёжи (МФМ) в Екатеринбурге.