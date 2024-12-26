Филимонов день 27 декабря: что можно и чего нельзя делать

27 декабря православные вспоминают великомучеников, пострадавших за веру в Египте при Диоклетиане. Этот день сочетает духовную память о святых и народные традиции, включая наблюдения за погодой, чтобы предсказать будущий год.
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