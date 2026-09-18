Минпросвещения разработало новый школьный курс об отечественном кино

Главная его задача — показать старшеклассникам историю XX века С этого учебного года российские школы получили возможность включить в программу внеурочной деятельности новый курс, посвященный отечественному кинематографу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России предложи...
- Бизнесмен предлож...
- Представители вла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым