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Минпросвещения разработало новый школьный курс об отечественном кино

Минпросвещения разработало новый школьный курс об отечественном кино

Главная его задача — показать старшеклассникам историю XX века С этого учебного года российские школы получили возможность включить в программу внеурочной деятельности новый курс, посвященный отечественному кинематографу.

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