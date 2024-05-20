Важные новшества с 1 июня: что, кому и сколько?

С 1 июня 2024 года пенсионеров ждут новшества на региональном уровне. Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно их пенсия увеличится на 8134, 88 рубля.