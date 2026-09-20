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Мировое обозрение

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Русские готовят танковые прорывы фронта. Что не так с нашей "броней"?

Русские готовят танковые прорывы фронта. Что не так с нашей "броней"?

Российское командование, судя по всему, всерьез готовится к возобновлению крупных танковых прорывов — тактике, которая едва не принесла результата в первые недели 2022 года.

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