Как на Руси провожали весну и встречали макушку лета 13 июля

13 июля в народном календаре отмечается день «Двенадцати апостолов» — один из старинных летних праздников, вобравший в себя православные традиции, крестьянские обряды и многовековые наблюдения за природой.
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