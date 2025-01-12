Служение и ответственность: губернатор Краснодарского края поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

В честь праздника губернатор Краснодарского края написал поздравление, в котором говорится, что прокуратура Краснодарского края имеет богатую трехвековую историю, продолжая славные традиции своих предшественников в верном и честном служении закону.
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