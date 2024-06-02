СК РФ завершил расследование в отношении журналиста Гордона*

Дело Гордона передано в суд.фото: t.me/dmytrogordon_official--> Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении украинского журналистам Дмитрия Гордона (внесён в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом).
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