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  • Eduard
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  • elena zimina
    а дальше что?СК РФ завершил ра...

СК РФ завершил расследование в отношении журналиста Гордона*

СК РФ завершил расследование в отношении журналиста Гордона*

Дело Гордона передано в суд.фото: t.me/dmytrogordon_official--> Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении украинского журналистам Дмитрия Гордона (внесён в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом).

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Комментарии
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ez
elena zimina
а дальше что?
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17 час.
Алина Белова
А дальше будет то, что со всеми Беслановскими боевиками. Всех нашли и все получили то, что  заслужили.
Ответить
16 час.
Eduard
Педик в вышиванке!
Ответить
14 час.

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