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Кто-то из Казахстана собрался передать военный груз небратьям. Токаев не при делах?

Кто-то из Казахстана собрался передать военный груз небратьям. Токаев не при делах?

КОТ  КОСТЯН Кто-то решил рассорить Россию и Казахстан путем очередного информационного вброса. Хотя, нельзя исключать, что это «дружеский жест» со стороны отечественных спецслужб, которые решили в своеобразной манере предупредить соседей о том, что они знают об их проделках.

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