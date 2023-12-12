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22 удивительные вещи, которые редко кому удавалось увидеть

22 удивительные вещи, которые редко кому удавалось увидеть

Жизнь никогда не наскучит, если уметь замечать удивительное в повседневном. Как часто мы забываем эту очевидную истину? Мы собрали подборку поразительных снимков, которыми охотно делятся прозорливые пользователи соцсетей.

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