Продукцию от подмосковной сыроварни представили на "Народной ярмарке" в Москве

Жители и гости Москвы смогут приобрести продукцию от подмосковной сыроварни на "Народной ярмарке", которая проводится с 3 по 8 июня на Тверской площади в столице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.