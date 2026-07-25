Удары ВС РФ по портам Чёрноморска, Николаева и Измаила нанесли серьёзные повреждения военной инфраструктуре

25 июля вооружённые силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, использовавшимся Вооружёнными силами Украины для хранения и перевозки военных грузов.
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