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Царьград

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Шестерых новосибирцев судят за сим-боксы для мошенников

Шестерых новосибирцев судят за сим-боксы для мошенников

Шестерых жителей Новосибирска обвиняют в обслуживании сим-боксов, через которые участники организованной группы обманывали граждан в Новосибирске и Красноярске.

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