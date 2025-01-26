Руководители производителей автозапчастей призывали Шольца о поддержке

Руководители и председатели производственных советов пяти крупных поставщиков автомобильных запчастей призывают канцлера Германии Олафа Шольца поддержать автомобильную промышленность, говорится в письме к главе правительства ФРГ, 26 января сообщает немецкий телерадиоканал SWR.
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