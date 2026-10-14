В Санкт-Петербурге 22-летняя Каролина проходит реабилитацию после двусторонней ампутации бедра. Сейчас она осваивает стабилизирующие протезные стопы Stability Foot, которые используют на начальном этапе обучения ходьбе после высокой ампутации нижних конечностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Y Эксперт назвала п...
- Во Владивостоке о...
- ЕМ Почему иностранцы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым