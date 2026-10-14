В Санкт-Петербурге 22-летняя Каролина проходит реабилитацию после двусторонней ампутации бедра. Сейчас она осваивает стабилизирующие протезные стопы Stability Foot, которые используют на начальном этапе обучения ходьбе после высокой ампутации нижних конечностей.