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Гасперини перед матчем с «Барселоной»: «Непросто играть с одной из сильнейших команд мира. «Аталанту» устроит ничья, думаю – важнее увидеть наш истинный уровень»

Завтра «Аталанта» сыграет с «Барселоной» на выезде в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

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