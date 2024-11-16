В Казани прошел турнир по настольному теннису между представителями России и Китая

В пятницу, 15 ноября, в Центре бокса и настольного тенниса прошёл командный турнир по настольному теннису «Вечерняя лига» между представителями России и Китая среди 4 участников деловой программы форума, а также 4 профессиональных спортсменов из двух стран.
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