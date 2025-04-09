Пошлина в 125 % на импорт из Китая сильнее всего ударит по консолям, мониторам и ноутбукамНовые пошлины Белого дома в размере 125 % на импорт товаров из Китая сильно ударят по сектору электроники, что приведёт к существенному увеличению цен на многие товары этой категории.