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В российские вузы зачислили 117 тысяч человек, включая участников СВО и их детей

В российские вузы зачислили 117 тысяч человек, включая участников СВО и их детей

В российские вузы зачислили 117 тысяч человек, включая более 40 тыс. абитуриентов из числа участников СВО и их детей, а также абитуриентов отдельной квоты, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

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