Мы снова были «добряками», а о нас вытерли ноги? Крайне, крайне интересный вопрос. И отчасти, мы разберёмся и с ним.
Таджикистан предал Россию: Сладков рассказал, кто их теперь "крышует"
Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Черножопые тараканы расплодились в невероятных количествах по всей матушке-России. Необходимо срочно травить.
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8 час.
лл
лина любимцева
БАРДАК ВО ВСЕМ, вот что такое происходит.
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3 час.
Елена Смирнова
да уж, предателей слишком много!!! нужен СМЕРШ!!! с широкими полномочиями!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 час.
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