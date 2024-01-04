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Фейков нет. Только достоверные новости

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Таджикистан предал Россию: Сладков рассказал, кто их теперь "крышует"

Таджикистан предал Россию: Сладков рассказал, кто их теперь "крышует"

Мы снова были «добряками», а о нас вытерли ноги? Крайне, крайне интересный вопрос. И отчасти, мы разберёмся и с ним.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Черножопые тараканы расплодились в невероятных количествах по всей матушке-России. Необходимо срочно травить.
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8 час.
лл
лина любимцева
БАРДАК ВО ВСЕМ, вот что  такое происходит.
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3 час.
Елена Смирнова
да уж, предателей слишком много!!! нужен СМЕРШ!!! с широкими полномочиями!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 час.

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