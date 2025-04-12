Трамп блажит: России нужен Куяльник

Вчера, 10 апреля, Трамп подписывал очередные указы. Главный из них - о мытье в душе. Дело в том, что ещё предыдущей администрацией были введены ограничения на напор воды в жилых домах, и вода стала идти слабой струйкой в кухнях и ванных.