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Царьград

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"Невозможно смотреть на это молча": Актёр поддержал Поплавскую и осудил пошлый спектакль в театре у Кремля

"Невозможно смотреть на это молча": Актёр поддержал Поплавскую и осудил пошлый спектакль в театре у Кремля

Спектакль в театре у Кремля заставил зрителей покраснеть и испытать стыд. Актёр Марочкин поддержал Яну Поплавскую, заявившую: "Невозможно смотреть на это молча".

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