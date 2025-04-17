Павар о выходе «Интера» в 1/2 финала ЛЧ: «Не ставим никаких рамок, раз уж прошли так далеко. Хотим продолжать»

В ответном матче 1/4 финала миланцы сыграли дома вничью с «Баварией» (2:2, первая игра – 2:1). «Гол очень меня порадовал, но больше всего я счастлив за команду, которая прошла серьезное испытание на оборону и достигла большой цели.