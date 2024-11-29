Сверхтяжелая ракета РФ для полётов на Луну получит новые материалы, двигатели и технологии

Российская сверхтяжелая ракета получит новые технологии, о чем сообщили в Роскосмосе: уже утвержденный эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), который Россия планирует использовать для пилотируемых полетов на Луну, будет доработан.