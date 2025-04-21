ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО СЕРАФИМА, ЕПИСКОПА БОБРУЙСКОГО И БЫХОВСКОГО.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО СЕРАФИМА, ЕПИСКОПА БОБРУЙСКОГО И БЫХОВСКОГОВозлюбленные о Христе отцы, братья и сестры!Обращаю к вам вновь полные неизреченной вечной радости слова: Христос Воскресе!Прошли мучительные дни страстей и смерти Христовой.
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