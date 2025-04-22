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Курские новости

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Куряне выбирают какую из трех территорий благоустроить в рамках нацпроекта

Куряне выбирают какую из трех территорий благоустроить в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня проходит голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектовВ рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня проходит голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства.

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