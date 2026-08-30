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Пятый канал

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«В школе с тобой церемониться не будут»: что точно не стоит говорить ребенку перед 1 сентября

«В школе с тобой церемониться не будут»: что точно не стоит говорить ребенку перед 1 сентября

Подготовка ребенка к школе — это не только покупка формы и канцелярии. Перед 1 сентября будущий первоклассник может переживать из-за нового места, незнакомого учителя, одноклассников и необходимости оставаться без родителей.

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