В Германии раскрыли подробности о расследовании по «Северным потокам»

Депутат Котре: власти ФРГ препятствуют расследованию подрывов «Северных потоков» Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре прокомментировал ход расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».