Слезы у Грибоедовского ЗАГСа и полвека вопреки: история союза Людмилы Гладунко и Бориса Токарева

В 1969 году у дверей Грибоедовского ЗАГСа в Москве разыгралась сцена, больше похожая на драматический эпизод из кинофильма.
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